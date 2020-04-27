Коронавирус в Брянской области, последние новости на 27 апреля 2020 года: установлен суточный рекорд по числу заболевших

В Брянской области установили суточный рекорд по числу заразившихся коронавирусом. За субботу, 25 апреля, COVID-19 диагностировали у 78 человек. Общее число заразившихся достигло 521. Больше всего больных в Брянске и Сельцо – 296 и 101 случаев соответственно. В процентном соотношении небольшой городок (с населением в 16,5 тысяч человек) обошёл областной центр. Показатель заболеваемости оказался выше почти в 9 раз: 0,61% против 0,07%. Региональные СМИ окрестили Сельцо «коронавирусной столицей Брянской области».

В регионе «чистыми» от инфекции остаются шесть районов: Рогнединский, Жирятинский, Суражский, Гордеевский, Красногорский и Навлинский. Между тем, опасный вирус присутствует в пяти городах и двадцати районах.

Всего с начала пандемии в Брянской области провели 10856 тестов на COVID-19.

Областной госпиталь для ветеранов войн полностью перепрофилировали в инфекционный. По последним данным, там на лечении находятся 180 человек. Руководитель госпиталя Юлия Мартынович обозначила нехватку кадров (особо острую - младшего персонала). В итоге в медучреждение направили специалистов из жуковского центра, физкультурного диспансера Брянска, диагностического центра, стоматполиклиники, горполиклиники №1 и горбольницы №8. Кроме того, посильную помощь оказывают волонтеры оперштаба и студенты местного медицинского техникума.

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