2020-04-26T21:45:49+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 27 апреля 2020 года: установлен суточный рекорд по числу заболевших

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Брянской области на 27 апреля 2020 года, самые важные события
Анна ЛЕВКИНА
Поделиться:
В Брянской области установили суточный рекорд по числу заболевших.В Брянской области установили суточный рекорд по числу заболевших.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В Брянской области установили суточный рекорд по числу заразившихся коронавирусом. За субботу, 25 апреля, COVID-19 диагностировали у 78 человек. Общее число заразившихся достигло 521. Больше всего больных в Брянске и Сельцо – 296 и 101 случаев соответственно. В процентном соотношении небольшой городок (с населением в 16,5 тысяч человек) обошёл областной центр. Показатель заболеваемости оказался выше почти в 9 раз: 0,61% против 0,07%. Региональные СМИ окрестили Сельцо «коронавирусной столицей Брянской области».

В регионе «чистыми» от инфекции остаются шесть районов: Рогнединский, Жирятинский, Суражский, Гордеевский, Красногорский и Навлинский. Между тем, опасный вирус присутствует в пяти городах и двадцати районах.

Всего с начала пандемии в Брянской области провели 10856 тестов на COVID-19.

Областной госпиталь для ветеранов войн полностью перепрофилировали в инфекционный. По последним данным, там на лечении находятся 180 человек. Руководитель госпиталя Юлия Мартынович обозначила нехватку кадров (особо острую - младшего персонала). В итоге в медучреждение направили специалистов из жуковского центра, физкультурного диспансера Брянска, диагностического центра, стоматполиклиники, горполиклиники №1 и горбольницы №8. Кроме того, посильную помощь оказывают волонтеры оперштаба и студенты местного медицинского техникума.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Брянский госпиталь ветеранов принял 180 пациентов с коронавирусом
Брянская область установила рекорд по числу заболевших COVID-19
В Севском районе семилетний мотоциклист сломал ключицу
В Брянске почтили память жертв Чернобыльской аварии
Клинцовского рецидивиста заподозрили в убийстве должника
ГИБДД: погибшему в окрестностях стоянки Виноградова мотоциклисту 23 года
Сельцо обогнал Брянск по числу зараженных коронавирусом в процентах
За сутки коронавирус подтвердили у 78 брянцев
В Брянске на Станке-Димитрова сгорела квартира: погиб мужчина
На стоянке Виноградова под Брянском разбился мотоциклист
Глава облздрава Андрей Бардуков в роли санитара проверил госпиталь
Врач Клетнянской ЦРБ объявил голодовку
Брянская санитарка рассказала о заражении коронавирусом в горбольнице №1
Дистанционная сессия у студентов БГУ стартует в апреле
Брянец пожаловался на условия содержания и лечение в коронавирусном госпитале
Коронавирус впервые зафиксировали в Жуковском районе
Брянское региональное отделение ЛДПР поздравило Владимира Жириновского с Днем рождения
В Брянском районе врезался в столб и перевернулся «Фольксваген»
Число жертв коронавируса в Брянской области выросло до четырех