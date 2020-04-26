Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 26 апреля 2020 года

В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 26 апреля 2020 года.

Число пациентов с COVID-19 достигло 599 человек. Коронавирусом охвачены 5 городов и 20 районов области. «Чистых» от инфекции зон осталось всего шесть. Это Рогнединский, Жирятинский, Суражский, Гордеевский, Красногорский и Навлинский районы.

Число случаев COVID-19 в Брянской области:

- Брянск - 296 (+21)

- Сельцо - 101 (+16)

- Дятьковский район - 36 (+10)

- Брянский район - 33 (+2)

- Карачевский район - 23 (+5)

- Унечский район - 20 (+4)

- Фокино - 11 (+2)

- Дубровский район - 9 (+6)

- Комаричский район - 9 (+7)

- Климовский район - 7 (+2)

- Суземский район - 6

- Новозыбков - 5

- Погарский район - 5 (+1)

- Стародубский район - 4

- Севский район - 4 (+1)

- Почепский район - 4

- Клетнянский - 4

- Брасовский район - 4 (+1)

- Выгоничский район - 3

- Злынковский район - 3

- Мглинский район - 3

- Клинцовский район - 3

- Клинцы - 2

- Трубчевский район - 3

- Жуковский район - 1.

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