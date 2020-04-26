Новые случаи заболевания коронавирусом в Брянской области на 26 апреля 2020 года: заразились 78 человек

Мы собрали последние новости о новых случаях заболевания коронавирусом в Брянской области на 26 апреля 2020 года

Так, в регионе за последние сутки подтвердили 78 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших составляет 599 человек. К воскресенью выздоровели 102 брянца, скончалось четверо.

Больше всего заболевших в областном центре – 296 человек. За сутки прибавился 21 больной. В закрытом из-за коронавируса брянском городе Сельцо – 101 пациентов с диагнозом COVID-19 (плюс 16 новых случаев за сутки).

В Брянской области, по-прежнему, коронавирусом охвачены 5 городов и 20 районов области. Чистых «зон» от инфекции осталось всего шесть.

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