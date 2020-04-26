Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 26 апреля 2020 года достигло 599 человек

Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 26 апреля 2020 года составило 599 человек. За последние сутки зарегистрировали еще 78 новых случаев.

По-прежнему, больше всего заболевших в Брянске – 296. На втором месте Сельцо – 101 человек. На третьем – Брянский район с 33 заболевшими. Здесь выявили 21, 16 и 2 новых случаев соответственно.

Всего в регионе провели 10856 тестов на COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.

Добавим, на утро 26 апреля 102 человека выздоровели, четверо скончалось.

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