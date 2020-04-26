2020-04-26T01:43:36+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 26 апреля 2020 года: умерло еще два пациента

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Брянской области на 26 апреля 2020 года, самые важные события
Анна ЛЕВКИНА
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Фото: vk.com, "Коронавирус. Оперштаб Брянской области".Фото: vk.com, "Коронавирус. Оперштаб Брянской области".
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В Брянской области число смертей от коронавируса достигло четырех. Утром накануне стало известно, что спасти не удалось 68-летнюю женщину и 51-летнего мужчину. Обоим поставили диагноз «коронавирусная инфекция COVID-19: геморрагический трахеобронхит, двусторонняя субтотальная серозно-геморрагическая пневмония». Заболевание протекало тяжело и с многочисленными осложнениями. Среди них - инфекционно-токсический шок, ДВС-синдром, отек легких.

Общее число заразившихся составляет 521 человек. Больше всего больных в Брянске и Сельцо – 275 и 85 случаев соответственно.

Впервые коронавирус выявили в Жуковском районе. До этого момента эта территория считалась «чистой». Аналогичных районов в Брянской области теперь осталось всего шесть: Рогнединский, Жирятинский, Суражский, Гордеевский, Красногорский и Навлинский.

За сутки в регионе правоохранители поймали 224 нарушителей режима самоизоляции. Некоторые из них находились в городских парках и скверах компаниями. На всех составили административные протоколы по статье «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения».

Также в СМИ просочились истории брянцев, больных коронавирусом. Так, например, 60-летняя жительница города Фокино уточнила, что опасный вирус подхватила в Брянской горбольнице №1, где работает санитаркой. Ее вызвали из отпуска на внеплановое дежурство. Об угрозе заражения ее не предупредили. Сейчас женщина находится в областном госпитале ветеранов. Она не довольна терапией, которую ей назначили. Улучшения самочувствия нет.

Ещё один пациент этого же госпиталя сообщил, что за несколько дней пребывания, ему так и не сделали тест на COVID-19. Больному дают лишь одну таблетку «вроде бы, от кашля». С его слов, некоторые инфицированные и вовсе ничего не принимают: им приносят пустые пакетики для лекарств.

После таких публикаций в госпиталь наведался с проверкой директор облдепартамента здравоохранения Андрей Бардуков. Он облачился в противочумный костюм и прошелся по палатам, поговорил с пациентами, помог в раздаче еды. В итоге он сделал вывод, что медучреждение функционирует на должном уровне, лечение пациенты получают грамотное, условия содержания приемлемые, а недостаточность общения медперсонала с пациентами - это необходимость. Все-таки госпиталь особый. И пациенты в нем особые.

Ну и наконец, 25 апреля скандал разгорелся вокруг Клетнянской ЦРБ. Один из медиков контактировал с коронавирусным пациентом. В итоге доктора и кастеляншу изолировали в стационаре. Это показалось терапевту неправильным: ведь с больным пересекалось большое количество коллег. Он написал об инциденте в социальных сетях. Однако опасения врача не подтвердились: результат его теста на коронавирус оказался отрицательным. Между тем, отпускать домой чрезмерно разговорчивого сотрудника не спешат. В заточении он может пробыть до 14 дней. Из-за этого мужчина объявил голодовку. Обязался пить только воду и сладкий чай.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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