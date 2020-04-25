Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 25 апреля 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 25 апреля 2020 года.
Число пациентов с COVID-19 составило 521 человек. За день выявили еще 27 новых случаев.
Коронавирусом охвачены 5 городов и 20 районов области. Впервые коронавирус выявили у жителя Жуковского района. Нет заболевших в Рогнединском, Жирятинском, Суражском, Гордеевском, Красногорском и Навлинском районах.
Число случаев COVID-19 в Брянской области:
- Брянск - 275 (+10)
- Сельцо - 85 (+3)
- Брянский район - 31 (+2)
- Дятьковский район - 26 (+5)
- Карачевский район - 18 (+1)
- Унечский район - 16
- Фокино - 9
- Суземский район - 6
- Новозыбков - 5
- Климовский район - 5
- Стародубский район - 4 (+2)
- Погарский район - 4
- Почепский район - 4
- Клетнянский - 4 (+2)
- Брасовский район - 3
- Дубровский район - 3
- Выгоничский район - 3
- Злынковский район - 3
- Мглинский район - 3
- Севский район - 3
- Клинцовский район - 3
- Клинцы - 3 (+1)
- Трубчевский район - 3 (+1)
- Комаричский район - 2
- Жуковский район - 1 (+1).
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ИСТОЧНИК KP.RU