Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 25 апреля 2020 года

«Собирает деньги на лечение, а сама за границу ездит»: маму ребенка с ДЦП обвинили в наживе на болезни сына

После ее возвращения из Таиланда местные стали уверять, что на поездку она потратила средства благотворителей, а теперь нарушает режим самоизоляции