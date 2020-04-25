2020-04-25T13:01:18+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 25 апреля 2020 года

Мы составили карту распространения и приводим статистику коронавируса в Брянской области на 25 апреля 2020 года
Анна ЛЕВКИНА
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Фото: департамент здравоохранения Брянской области.Фото: департамент здравоохранения Брянской области.
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В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 25 апреля 2020 года.

Число пациентов с COVID-19 составило 521 человек. За день выявили еще 27 новых случаев.

Коронавирусом охвачены 5 городов и 20 районов области. Впервые коронавирус выявили у жителя Жуковского района. Нет заболевших в Рогнединском, Жирятинском, Суражском, Гордеевском, Красногорском и Навлинском районах.

Число случаев COVID-19 в Брянской области:

- Брянск - 275 (+10)

- Сельцо - 85 (+3)

- Брянский район - 31 (+2)

- Дятьковский район - 26 (+5)

- Карачевский район - 18 (+1)

- Унечский район - 16

- Фокино - 9

- Суземский район - 6

- Новозыбков - 5

- Климовский район - 5

- Стародубский район - 4 (+2)

- Погарский район - 4

- Почепский район - 4

- Клетнянский - 4 (+2)

- Брасовский район - 3

- Дубровский район - 3

- Выгоничский район - 3

- Злынковский район - 3

- Мглинский район - 3

- Севский район - 3

- Клинцовский район - 3

- Клинцы - 3 (+1)

- Трубчевский район - 3 (+1)

- Комаричский район - 2

- Жуковский район - 1 (+1).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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