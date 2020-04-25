2020-04-25T12:31:37+03:00
Общество

Новые случаи заболевания коронавирусом в Брянской области на 25 апреля 2020 года: заразились 27 человек

Мы собрали последние новости о новых случаях заболевания коронавирусом в Брянской области на 25 апреля 2020 года
Анна ЛЕВКИНА
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Общее число заболевших в регионе составляет 521 человек.Общее число заболевших в регионе составляет 521 человек.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Мы собрали последние новости о новых случаях заболевания коронавирусом в Брянской области на 25 апреля 2020 года

В Брянской области 25 апреля 2020 года подтвердили 27 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших составляет 521 человек. К субботе выздоровело 90 человек, скончались четверо.

Больше всего заболевших в Брянске – 275 человек. За сутки прибавилось 10 заболевших. В закрытом из-за коронавируса брянском городе Сельцо – 85 пациентов с диагнозом COVID-19 (плюс три новых случая за сутки).

В Брянской области коронавирусом охвачены 5 городов и 20 районов области. Впервые коронавирус подтвердили в Жуковском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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