Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 25 апреля 2020 года достигло 521 человека

Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 25 апреля 2020 года составило 521 человека. За последние сутки зарегистрировали еще 27 новых случаев.

Больше всего заболевших в Брянске – 275 человек. На втором месте Сельцо – 85 человек. На третьем – Брянский район с 31 заболевшим. Здесь выявили 10, 3 и 2 новых случая соответственно.

Всего в регионе провели 10184 теста на COVID-19, сообщили в оперштабе.

К слову, на 25 апреля 90 человек выздоровели, четверо скончались.

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