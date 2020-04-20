2020-04-20T13:37:31+03:00
Общество

Самоизоляция: напоминаем правила использования газа в быту

Не забывайте соблюдать правила использования газа
Игорь ЗАЙЦЕВ
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Если почувствовали запах газа, звоните 04 или 104 с мобильного.Если почувствовали запах газа, звоните 04 или 104 с мобильного.
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Во время всеобщей самоизоляции газовики просят не забывать о соблюдении правил использования газа в быту.

При пользовании газовым оборудованием:

- проверяйте наличие тяги до включения и во время работы бытового газоиспользующего оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоходы;

- перед включением газифицированной печи не забывайте открыть шибер и проветрить топку печи;

- соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа;

- не оставляйте без присмотра работающее бытовое газовое оборудование, не оборудованное автоматикой безопасности;

- открывайте форточку;

- нельзя заклеивать решетки вентиляционных каналов;

- нельзя использовать газоиспользующее оборудование при отсутствии тяги в дымовых и вентиляционных каналах;

- нельзя отключать (блокировать) автоматику безопасности бытового газоиспользующего оборудования, самостоятельно ремонтировать и менять газоиспользующее оборудование;

- нельзя использовать неисправное газовое оборудование.

Если вы почувствовали запах газа в доме, подъезде или на улице немедленно звоните из незагазованного помещения или территории по телефону 04 или 104 (с мобильного телефона). Наша аварийно-диспетчерская служба функционирует в круглосуточном режиме.

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