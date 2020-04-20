Население Брянской области за два года сократилось на 2,3%

Население Брянской области за два последние года сократилось на 2,3%. В демографическом рейтинге наш регион занимает 70-ю строчку. Список составили "РИА Новости" по данным Росстата.

Численность жителей Брянской области на 1 января 2020 года составило 1 миллион 192,5 тысячи человек. Естественная убыль населения за 2017-2019 годы составила 21,8 тысячи человек. Миграционный прирост населения за года - 6,3 тысячи человек - только со знаком минус. Столько мигрантов выехало из Брянской области.

Стоит отметить, что рост населения зафиксировали только в 24 российских регионах. В трех - ситуация за два года не изменилась. А в остальных, их 58 субъектов, людей становится все меньше.

Среди соседей Брянской области хуже ситуация только в Орловской. Регион находится на 80-м месте рейтинга. Население Орловской области сократилось на 2,8 процента. В Смоленской области население уменьшилось на 1,9%, в Курской - на 1,7%, в Калужской - на 1,2%.

Автор фото: Артем Малашенко.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».