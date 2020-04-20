Число выздоровевших от коронавируса в Брянской области на 20 апреля 2020 года составило 58 человек

Число выздоровевших от коронавирусв в Брянской области на 20 апреля 2020 года составило 58 человек. За одни сутки диагноз covid-19 сняли сразу у 28 пациентов. Об этом сообщают в оперативном штабе.

По официальным данным, число умерших от коронавируса в Брянской области не выросло и составляет один человек. 89-летний мужчина скончался 15 апреля в Брянской областной больнице. Родственники еще одного умершего пенсионера сообщили, что у него также обнаружили коронавирус. Анализ брали уже после смерти. Но медицинского заключения о причине смерти пока не выдали.

Диагноз "коронавирус" подтвердился у 321 пациента. За сутки число заболевших выросло на 42 человека.

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