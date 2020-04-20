2020-04-20T11:28:13+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса Брянской области на 20 апреля 2020 года

Мы составили карту распространения и статистику коронавируса в Брянской области на 20 апреля 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Фото: оперативный штаб в Брянской области.Фото: оперативный штаб в Брянской области.
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Мы составили карту распространения и статистику по районам коронавируса в Брянской области на 20 апреля 2020 года. Инфекцию выявили в пяти городах и 15 районах области, сообщают в оперативном штабе. За сутки диагноз подтвердился еще у 42 человек. Общее число заболевших в регионе - 321 человек. Брянская область находится на 10-м месте в России по количеству заболевших.

Covid-19 на 20 апреля 2020 года выявили:

- Брянск - 200 случаев (+19 за сутки)

- Сельцо - 34 случая (+11)

- Брянский район - 22 случая (+2)

- Дятьковский район – 14 (+1)

- Фокино – 8 (+1)

- Унечский район - 5 (+2)

- Климовский район – 4 (+0)

- Карачевский район - 4 (+1)

- Погарский район – 4 (+0)

- Новозыбков - 4 (+3)

- Почепский район – 3 (+0)

- Выгоничский район – 3 (+0)

- Злынковский район – 3 (+0)

- Суземский район – 3 (+0)

- Дубровский район - 2 (+1)

- Комаричский район - 2 (+0)

- Стародубский район - 2 (+0)

- Брасовский район - 2 (+1)

- Мглинский район - 1 (+0)

- Клинцы - 1 (+0).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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