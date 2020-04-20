Карта распространения и статистика коронавируса Брянской области на 20 апреля 2020 года
Мы составили карту распространения и статистику по районам коронавируса в Брянской области на 20 апреля 2020 года. Инфекцию выявили в пяти городах и 15 районах области, сообщают в оперативном штабе. За сутки диагноз подтвердился еще у 42 человек. Общее число заболевших в регионе - 321 человек. Брянская область находится на 10-м месте в России по количеству заболевших.
Covid-19 на 20 апреля 2020 года выявили:
- Брянск - 200 случаев (+19 за сутки)
- Сельцо - 34 случая (+11)
- Брянский район - 22 случая (+2)
- Дятьковский район – 14 (+1)
- Фокино – 8 (+1)
- Унечский район - 5 (+2)
- Климовский район – 4 (+0)
- Карачевский район - 4 (+1)
- Погарский район – 4 (+0)
- Новозыбков - 4 (+3)
- Почепский район – 3 (+0)
- Выгоничский район – 3 (+0)
- Злынковский район – 3 (+0)
- Суземский район – 3 (+0)
- Дубровский район - 2 (+1)
- Комаричский район - 2 (+0)
- Стародубский район - 2 (+0)
- Брасовский район - 2 (+1)
- Мглинский район - 1 (+0)
- Клинцы - 1 (+0).
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ИСТОЧНИК KP.RU