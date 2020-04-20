2020-04-20T11:11:35+03:00
Общество

Новые случаи заболевания коронавирусом в Брянской области на 20 апреля 2020 года: число заболевших выросло на 42 человека

Мы собрали последние новости о новых случаях заболевания коронавирусом в Брянской области
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Covid-19 болеют в пяти брянских городах и 15 районах.Covid-19 болеют в пяти брянских городах и 15 районах.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Мы собрали последние новости о новых случая заболевания коронавирусом в Брянской области на 20 апреля 2020 года. За сутки covid-19 подтвердили у 42 человек. По росту вила заболевших Брянская область входит в первую десятку по России. Перед и после нашего региона в списке - наши соседи. В Орловской области зарегистрировали 43 заболевших, в Калужской - 40 человек.

Общее число подтвержденных диагнозов "коронавирусная инфекция" в Брянской области - 321. По этому показателю наш регион также занимает 10-е место в России.

Растет и число выздоровевших от коронавируса в Брянской области. По информации регионального оперативного штаба, диагноз сняли у 58 человек. От коронавируса умер один человек.

Covid-19 болеют в пяти брянских городах и 15 районах.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Брянске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24