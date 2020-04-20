Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 20 апреля 2020 года составило 321 человек. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 42 пациентов. В понедельник выросло и количество выздоровевших после коронавируса. Теперь их 58 человек, сообщают в оперативном штабе. По официальным данным, от коронавируса скончался один человек в регионе.

Больше всего больных в Брянске – 200 человек. На втором месте по количеству заболевших Сельцо – 34 человека. На третьем – Брянский район. Здесь выявили 22 жителя с коронавирусом.

«Чистыми» от коронавируса по-прежнему остаются 10 районов Брянской области. Заболевших пока не выявили в Рогнединском, Жуковском, Жирятинском, Суражском, Клетнянском, Трубчевском, Севском, Гордеевском, Красногорском и Навлинском районах.

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