2020-04-20T10:57:48+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 20 апреля 2020 года составило 321 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Брянской области
Марина АНТОНОВА
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«Чистыми» от коронавируса по-прежнему остаются 10 районов Брянской области.«Чистыми» от коронавируса по-прежнему остаются 10 районов Брянской области.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 20 апреля 2020 года составило 321 человек. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 42 пациентов. В понедельник выросло и количество выздоровевших после коронавируса. Теперь их 58 человек, сообщают в оперативном штабе. По официальным данным, от коронавируса скончался один человек в регионе.

Больше всего больных в Брянске – 200 человек. На втором месте по количеству заболевших Сельцо – 34 человека. На третьем – Брянский район. Здесь выявили 22 жителя с коронавирусом.

«Чистыми» от коронавируса по-прежнему остаются 10 районов Брянской области. Заболевших пока не выявили в Рогнединском, Жуковском, Жирятинском, Суражском, Клетнянском, Трубчевском, Севском, Гордеевском, Красногорском и Навлинском районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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