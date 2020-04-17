2020-04-17T13:15:17+03:00
Общество

Пасха в Брянске 2020: где ограничат движение и парковку

Где ограничат движение и парковку на Пасху 2020 в Брянске
Марина АНТОНОВА
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Нельзя будет поставить машину у кафедрального собора.Нельзя будет поставить машину у кафедрального собора.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянске на Пасху 2020 ограничат движение и парковку у храмов и кладбищ. Это делают, чтобы избежать массового скопления людей во время эпидемии коронавируса.

С шести часов вечера в субботу, 18 апреля, до восьми часов вечера в воскресенье, 19 апреля, проехать и поставить машину нельзя будет:

- по Пятницкому тупику от дома №5 до проспекта Ленина;

- на территории, прилегающей к дому №14 по улице Кулькова;

- на территории, прилегающей к дому №98 по проспекту Ленина;

- на участке по улице Арсенальской от дома №7 до улицы Покровская гора.

Только парковка в это время будет ограничена:

- по улице Делегатской от дома №64 до дома №66,

- по улице 50-й армии вблизи дома №10,

- по улице 2-ая Мичуринская вблизи дома №31/1.

С шести часов утра до восьми часов вечера движение и парковку ограничат:

- по улице Красноармейской (от проспекта Станке Димитрова до улицы Крахмалёва),

- по улице 2-ой Почепской (от дома №36 до дома №49),

- по улице Донбасской (от улицы Металлургов до улицы Почтовой),

- по улице Новый быт (от улицы Орджоникидзе до улицы Калинина в посёлке Радица-Крыловка),

- по улице Молокова (от дома №20 до кладбища).

На этих же участках не будет ходить общественный транспорт.

В это же время в воскресенье движение и парковка будет ограничена у всех кладбищ Брянска. Везде будут дежурить полицейские, росгвардейцы и сотрудники МЧС.

Список городских кладбищ:

Бежицкий район:

- Кладбище центральное (ул. Почтовая);

- Кладбище (ул. Бежицкая — Городище);

- Кладбище (ул. Делегатская — Бежичи);

- Кладбище (пос. Радица-Крыловка);

- Кладбище (пос. Антоновка).

- Кладбище (пос. Бордовичи)

- Кладбище (пос. Чайковичи)

Советский район:

- Кладбище центральное (ул. Красноармейская).

Володарский район:

- Кладбище (пос. Большое Полпино);

- Кладбище (ул. Профсоюзная);

- Кладбище (ул. Абашева);

- Кладбище (пос. Снежка);

- Кладбище (ул. Молокова).

Фокинский район:

- Кладбище (пос. Белые Берега);

- Кладбище (ул. Чехова);

- Кладбище «Ковшовское» (ул. Волочаевская).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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