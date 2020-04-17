Пасха в Брянске 2020: где ограничат движение и парковку
В Брянске на Пасху 2020 ограничат движение и парковку у храмов и кладбищ. Это делают, чтобы избежать массового скопления людей во время эпидемии коронавируса.
С шести часов вечера в субботу, 18 апреля, до восьми часов вечера в воскресенье, 19 апреля, проехать и поставить машину нельзя будет:
- по Пятницкому тупику от дома №5 до проспекта Ленина;
- на территории, прилегающей к дому №14 по улице Кулькова;
- на территории, прилегающей к дому №98 по проспекту Ленина;
- на участке по улице Арсенальской от дома №7 до улицы Покровская гора.
Только парковка в это время будет ограничена:
- по улице Делегатской от дома №64 до дома №66,
- по улице 50-й армии вблизи дома №10,
- по улице 2-ая Мичуринская вблизи дома №31/1.
С шести часов утра до восьми часов вечера движение и парковку ограничат:
- по улице Красноармейской (от проспекта Станке Димитрова до улицы Крахмалёва),
- по улице 2-ой Почепской (от дома №36 до дома №49),
- по улице Донбасской (от улицы Металлургов до улицы Почтовой),
- по улице Новый быт (от улицы Орджоникидзе до улицы Калинина в посёлке Радица-Крыловка),
- по улице Молокова (от дома №20 до кладбища).
На этих же участках не будет ходить общественный транспорт.
В это же время в воскресенье движение и парковка будет ограничена у всех кладбищ Брянска. Везде будут дежурить полицейские, росгвардейцы и сотрудники МЧС.
Список городских кладбищ:
Бежицкий район:
- Кладбище центральное (ул. Почтовая);
- Кладбище (ул. Бежицкая — Городище);
- Кладбище (ул. Делегатская — Бежичи);
- Кладбище (пос. Радица-Крыловка);
- Кладбище (пос. Антоновка).
- Кладбище (пос. Бордовичи)
- Кладбище (пос. Чайковичи)
Советский район:
- Кладбище центральное (ул. Красноармейская).
Володарский район:
- Кладбище (пос. Большое Полпино);
- Кладбище (ул. Профсоюзная);
- Кладбище (ул. Абашева);
- Кладбище (пос. Снежка);
- Кладбище (ул. Молокова).
Фокинский район:
- Кладбище (пос. Белые Берега);
- Кладбище (ул. Чехова);
- Кладбище «Ковшовское» (ул. Волочаевская).
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ИСТОЧНИК KP.RU