Пасха в Брянске 2020: как будем отмечать во время эпидемии коронавируса

Мы выяснили, как будут отмечать в Брянске большой православный праздник – Пасху в 2020 года во время эпидемии коронавируса. Пасха выпадает на 19 апреля.

В Брянской области до 30 апреля действует режим самоизоляции. А значит, в это время

выходить из дома без особой надобности не следует.

Митрополит Брянский и Севский Александр выступил с обращением к брянцам накануне

Пасхи. Он призвал слушаться врачей и оставаться дома:

– В главный христианский праздник во всех храмах состоятся ночные пасхальные

богослужения с участием духовенства и церковных работников. Призываю всех вас с

трезвым рассуждением отнестись к происходящему и остаться дома ради любви к своим

ближним.

Более решительно решили действовать областные власти. 13 апреля главный санитарный

врач региона Людмила Трапезникова выпустила постановление, по которому до 30 апреля

всем руководителям религиозных конфессий вообще запретили пускать прихожан в

храмы и церкви. Службы будут проходить, но на них будут присутствовать только

священнослужители.

Потому освятить куличи в храме в этом году не получится. Молебны проведут накануне

прямо на хлебокомбинатах. Купить куличи можно будет в магазинах и возле самих

пекарен.

А пасхальную службу в этом году покажут не только на федеральных, но и на брянских

телеканалах. Прямая трансляция пройдет из Свято-Троицкого кафедрального собора.

Кроме того, с 10 апреля и до конца режима самоизоляции на Брянщине будут закрыты все

кладбища. Исключения сделают только для похоронных процессий, в которых участвуют

не больше 10 человек.

На Пасху и Радоницу на входах у кладбищ будут дежурить полицейские и росгвардейцы.

Они должны проследить за соблюдением запрета.

– Прошу вас также в день Святой Пасхи воздержаться от посещения кладбищ, –

обратился митрополит Александр. – Такая мера позволит не допустить многолюдности и,как следствие, ухудшения ситуации. Будем помнить, что Пасха – это праздник живых, а не мертвых.

ВАЖНО!

Где освятят куличи?

Хлеб окропят святой водой на:

- Бежицком хлебокомбинате

- Брянском хлебокомбинате №1

- «Унечахлебокомбинате»

- «Дятьково-хлеб»

- «Трубчевскхлебе»

- Клетнянском хлебозаводе

- Клинцовском хлебозаводе

- хлебокомбинате Красногорского райпо

- «Погархлебпроме».

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