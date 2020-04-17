2020-04-17T11:56:01+03:00
Общество

Перенос акции Бессмертный полк 2020 в Брянске: какого числа пройдёт и почему переносят

Почему в Брянске переносят акцию Бессмертный полк 2020
Марина АНТОНОВА
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Президент пообещал, что Парад Победы и акция Бессмертный полк все же состоятся в этом году.Президент пообещал, что Парад Победы и акция Бессмертный полк все же состоятся в этом году.Фото: Ольга УМАРОВА
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В Брянске, как и по всей России перенесут акцию Бессмертный полк-2020. Об этом объявил президент Владимир Путин 16 апреля, сообщает kp.ru. 9 Мая мы не будем на улицах праздновать День Победы. Хоть этом году исполняется 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Праздник придется отметить дома со своими близкими.

По улицам Брянска и районов Брянской области не пройдет традиционное шествие Бессмертный полк. Организаторы акции продумывают, как можно отметить своих воевавших родственников, не выходя из дома. Они предлагают поменять аватарки в социальных сетях на портрет фронтовика. Опубликовать на странице в соцсети пост про воевавших родных. Разместить портреты ветеранов на стеклах машин или окнах домов. Или выйти на 9 Мая на балконы и спеть песню «День Победы». В социальных сетях устроили голосование за лучший вариант для акции во время эпидемии.

Президент пообещал, что Парад Победы и акция Бессмертный полк все же состоятся. Причем, их проведут в этом году. Но точную дату пока не называют.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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