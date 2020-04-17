Коронавирус в Брянске, последние новости на 17 апреля 2020 года: умер первый пациент

В Брянске и Брянской области продолжает расти количество заболевших. Их число составляет 201 человек. Коронавирус выявили у жителей 11 районов области, не считая Брянска, Сельцо и Фокино.

Стало известно, что от коронавируса в Брянске умер первый пациент. Это 89-летний пенсионер, он страдал другими заболеваниями. Поэтому и коронавирус переносил тяжело - в последнее время был подключён к аппарату вентиляции легких.

К 17 апреля из больниц выписали 23 человека, у которых сняли диагноз «коронавирус». В день продолжают делать около 350 тестов на заболевание.

В Брянске, как и в других городах России, перенесут празднование Дня Победы. Сложное решение пришлось принять президенту. Когда пройдут Парад поколений и Бессмертный полк, пока сказать нельзя. Все будет зависеть от того, как будет развиваться эпидемия.

Приезжие в Брянскую область из Москвы и Санкт-Петербурга должны будут отмечаться. А после соблюдать 14-дневный карантин.

В этом году Радоницу не будут делать выходным днём. Власти хотят избежать массового скопления людей на кладбищах. В Брянске и других городах запретят парковку у кладбищ на Пасху.

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