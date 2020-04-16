Число заболевших коронавирусом в Брянской области 16 апреля 2020 года выросло до 201

Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 10.30 16 апреля достигло 201. В лабораториях проверили анализы 446 человек. 37 тестов на COVID-19 оказались положительными.

Новые случаи заражения отражены на карте. Больше всего зараженных зарегистрировали в Брянском районе -6. В Брянске выявили 5 новых случаев, в Климовском районе - 4. По три человека заболели в Почепском, Выгоничском районах, по два - в Фокино, Суземском и Злынковском районах, по одному - в Брасовском и Комаричском районах.

По словам губернатора брянской области, 23 пациента выздоровели. Один, к сожалению, скончался.

Всего в Брянской областной больнице на лечении остаются 177 человек.

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