Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 22 апреля 2020 года
В Брянской области составили карту распространения и дали статистику по заболеваемости коронавирусом на 22 апреля 2020 года. В регионе COVID-19 выявили в 5 городах и 17 районах области. Число заболевших коронавирусом составило 399 человек. За сутки диагноз подтвердился у 49 человек. Впервые коронавирус выявили с Трубчевском районе.
Брянщина оказалась на 11-м месте в стране по количеству заболевших.
Число случаев заболевания коронавирусом в районах Брянской области:
- Брянск - 220 (+19)
- Сельцо - 70 (+12)
- Брянский район - 24 (+1)
- Дятьковский район – 15 (+1)
- Унечский район - 13 (+7)
- Фокино – 9 (+1)
- Карачевский район – 9 (+5)
- Климовский район – 4
- Погарский район – 4
- Новозыбков - 4
- Суземский район – 4 (+1)
- Дубровский район - 3
- Почепский район – 3
- Выгоничский район – 3
- Злынковский район – 3
- Комаричский район - 2
- Стародубский район - 2
- Брасовский район - 2
- Севский район - 2 (+1)
- Мглинский район - 1
- Клинцы – 1
- Трубчевский – 1 (+1)
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ИСТОЧНИК KP.RU