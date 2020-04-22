Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 22 апреля 2020 года

В Брянской области составили карту распространения и дали статистику по заболеваемости коронавирусом на 22 апреля 2020 года. В регионе COVID-19 выявили в 5 городах и 17 районах области. Число заболевших коронавирусом составило 399 человек. За сутки диагноз подтвердился у 49 человек. Впервые коронавирус выявили с Трубчевском районе.

Брянщина оказалась на 11-м месте в стране по количеству заболевших.

Число случаев заболевания коронавирусом в районах Брянской области:

- Брянск - 220 (+19)

- Сельцо - 70 (+12)

- Брянский район - 24 (+1)

- Дятьковский район – 15 (+1)

- Унечский район - 13 (+7)

- Фокино – 9 (+1)

- Карачевский район – 9 (+5)

- Климовский район – 4

- Погарский район – 4

- Новозыбков - 4

- Суземский район – 4 (+1)

- Дубровский район - 3

- Почепский район – 3

- Выгоничский район – 3

- Злынковский район – 3

- Комаричский район - 2

- Стародубский район - 2

- Брасовский район - 2

- Севский район - 2 (+1)

- Мглинский район - 1

- Клинцы – 1

- Трубчевский – 1 (+1)

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