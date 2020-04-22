В Брянске стартовала декада подписки на второе полугодие на «Комсомолку» и «Брянские известия». С 20 по 30 апреля на газеты можно подписаться по льготным ценам.

Во время эпидемии коронавируса жители Брянской области могут вызвать почтальона на дом. Он оформит подписку. Для этого нужно позвонить в ближайшее к дому отделение связи. Этот вариант подойдет для подписчиков старше 65 лет.

Кроме того, после небольшого перерыва возобновили работу почтовые отделения. Оформить подписку можно привычным способом.

Напомним, в Брянской области заработали киоски «Брянсксоюзпечать». Свежие номера газеты еженедельника «Комсомольская правда» и ежедневной «Комсомолки», а также выпуск «Брянских известий» можно приобрести там.

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