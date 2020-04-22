Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 22 апреля 2020 года составило 399 человек. С этим показателем наш регион находится на 11-м месте среди регионов России. За сутки количество пациентов с подтвержденным диагнозом выросло на 49 человек, сообщают в региональном оперативном штабе.

Число заболевших коронавирусом в Брянске составило 220 человек. За последние сутки это количество увеличилось на 19 человек.

На втором месте в регионе по числу заболевших - Сельцо. В городе коронавирусом заболели 70 человек. Большинство из них - пожилые постояльцы дома-интерната.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».