Новые случаи заражения коронавирусом в Брянской области на 22 апреля 2020 года: выявили 49 заболевших

Мы собрали последние новости про новые случаи заражения коронавирусом в Брянской области на 22 апреля 2020 года. За сутки диагноз covid-19 подтвердился еще у 49 человек. Общее число заболевших составляет 399.

Больше всего заболевших коронавирусом в Брянске – 220 человек. За сутки в городе диагноз подтвердился у 19 человек. А день назад к общему числу прибавился только один заболевший.

После Брянска лидерство по заболевшим держит Сельцо. На 22 апреля коронавирусом в городе заразились 70 человек. За сутки диагноз подтвердили у 12 человек. В Сельцо коронавирусом заразились постояльцы дома-интернета малой вместимости для престарелых и инвалидов. Стариков заразила сотрудница, которая не знала, что у нее коронавирус. Учреждение рассчитано на 37 постояльцев. А количество заболевших в Сельцо гораздо больше.

Среди новых районов, охваченных коронавирусом, - Трубчевский. Там зарегистрировали один случай заболевания.

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