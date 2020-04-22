2020-04-22T10:50:38+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Брянской области на 22 апреля 2020 года: выявили 49 заболевших

Мы собрали последние новости про новые случаи заражения коронавирусом в Брянской области на 22 апреля 2020 года
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Число заболевших в регионе на 22 апреля - 399 человек.Число заболевших в регионе на 22 апреля - 399 человек.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Мы собрали последние новости про новые случаи заражения коронавирусом в Брянской области на 22 апреля 2020 года. За сутки диагноз covid-19 подтвердился еще у 49 человек. Общее число заболевших составляет 399.

Больше всего заболевших коронавирусом в Брянске – 220 человек. За сутки в городе диагноз подтвердился у 19 человек. А день назад к общему числу прибавился только один заболевший.

После Брянска лидерство по заболевшим держит Сельцо. На 22 апреля коронавирусом в городе заразились 70 человек. За сутки диагноз подтвердили у 12 человек. В Сельцо коронавирусом заразились постояльцы дома-интернета малой вместимости для престарелых и инвалидов. Стариков заразила сотрудница, которая не знала, что у нее коронавирус. Учреждение рассчитано на 37 постояльцев. А количество заболевших в Сельцо гораздо больше.

Среди новых районов, охваченных коронавирусом, - Трубчевский. Там зарегистрировали один случай заболевания.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На улице Советской в Брянске построили больше половины тротуаров
Коронавирус в Брянске подтвердили еще у 19 жителей
В Брянской области вновь расширили список работающих организаций
В Брянске к 150-летию Ленина отремонтировали памятник перед ДК БМЗ
В Сельцо число заболевших коронавирусом выросло до 70 человек
Коронавирус впервые выявили в Трубчевском районе
За сутки в Брянской области подтвердили еще 49 случаев коронавируса
В Сельцо постояльцев дома-интерната заразила работница
В Брянске прокуратура проводит проверку по факту заражения коронавирусом в горбольнице №1
Инфекцию уничтожить!
В Брянской области число больных коронавирусом достигло 399
Под Брянском разбились двое мужчин на мотоцикле
В Брянске мотоциклист сбил 50-летнюю женщину на «зебре»
Брянским медикам запретили внешнее совместительство на время эпидемии коронавируса
Сергей Калашников: Брянская область в сутки шьет 2000 защитных костюмов
В Брянске чиновники встретились с торговцами Центрального и Бежицкого рынков
В Брянске прошел Крестный ход с дореволюционной иконой
Дорогу на улице Советской в Брянске достроят уже в этом году
В Брянской области из-за коронавируса не будут отключать горячую воду
На Романа Брянского построят школу на 1225 мест
В Брянске в ДТП на Литейной погиб мотоциклист
Глава брянского здравоохранения рассказал, как считают умерших от коронавируса
В Брянскую область поступили 15 аппаратов ИВЛ
В Брянске на Литейной столкнулись мотоцикл и внедорожник
В Брянске каждый день дезинфицируют автобусы и троллейбусы
Брянские больницы будут дезинфицировать в конце каждого рабочего дня
В Брянске сняли старый асфальт на улице Сталелитейной
Управление потребительского рынка и услуг Брянской области возглавил Владимир Пчеленок
Брянцам запретили ездить в общественном транспорте без масок