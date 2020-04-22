Коронавирус в Брянской области, последние новости на 22 апреля 2020 года: очагом заболевания в Сельцо стал интернат для престарелых

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянской области на 22 апреля 2020 года. Число заболевших составляет 350 человек, 201 из них болеют в Брянске, остальные - в районах.

За последние несколько дней город Сельцо выбился в лидеры по количеству заболевших, если не считать Брянск. В городе зарегистрировали 58 человек с диагнозом covid-19. Оказалось, что очагом распространения инфекции стал интернат для престарелых. Зараженной оказался одна из сотрудниц. Она не знала об этом. Постояльцы с коронавирусом находятся в специализированном госпитале.

После этого случая в Брянской области закрыли на карантин все дома престарелых, интернаты и приюты для детей, инвалидов. Самые необходимые сотрудники будут работать посменно, остальных отправили на самоизоляцию по домам. В регионе больше 20 подобных социальных учреждений.

На подъездах к Брянску выставят посты полицейских. Они будут проверять, не въезжают ли в город нарушители карантина. Приезжие из других регионов должны будут самоизолироваться на 14 дней.

В Брянске в общественном транспорте и магазинах теперь нельзя появляться без масок. Автобусы и троллейбусы продолжат дезинфицировать каждый день. Специализированная пожарно-спасательная часть МЧС, которая занимается санитарной обработкой, после окончания рабочего дня будет дезинфицировать брянские больницы.

В Брянске останется только одна больница, которая будет принимать пациентов без коронавируса - это первая городская больница на улице Камозина в Бежице. Остальные медицинские организации перепрофилируют под госпитали для больных коронавирусом. В больницах, например, в областной, продолжают делать гемодиализ.

В Брянской области не будут пока отключать горячую воду во время профилактического ремонта сетей. Такое решение пока приняли на два ближайших месяца. На самоизоляции брянцы не смогут сходить помыться в баню или к родственникам, поэтому горячая вода дома будет как раз кстати.

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