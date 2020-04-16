2020-04-16T11:53:37+03:00
Общество

Число умерших из-за коронавируса в Брянске на 16 апреля 2020 года составило 1 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Брянске на 1 апреля 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Пациент умер в Брянской областной больнице.Пациент умер в Брянской областной больнице.
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Число умерших из-за коронавируса в Брянске на 1 апреля 2020 года составило 1 человек. 89-летний пациент скончался в среду, 15 апреля, в госпитале Брянскойобластной больницы, которую подготовили для приема больных коронавирусом.

У пенсионера была несколько сопутствующих заболеваний: это сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность. Он перенес инсульт. В больнице пенсионер находился на искусственной вентиляции легких. Коронавирус протекал у него в тяжелой форме.

- Врачи до последнего самоотверженно и профессионально боролись за его жизнь, - сообщил брянский губернатор Александр Богомаз.

Напомним, в Брянской области подтвердили 201 случай заболеваний. Коронавирусом болеют в 11 районах области и трех городах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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