Первый умерший от коронавируса в Брянске: пожилой мужчина страдал хроническими заболеваниями

В Брянске рассказали о первом умершем от коронавируса пациенте. 89-летний мужчина скончался в среду, 15 апреля. В последнее время он находился в реанимации госпиталя, который организовали для больных коронавирусом в Брянской областной больнице. Пациент был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

"У него было несколько тяжелых хронических заболеваний, - пишет брянский губернатор Александр Богомаз на своей странице в соцсети. - Это сахарный диабет, последствия перенесенного инсульта, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и ряд других заболеваний".

По словам главы региона, пожилой мужчина заразился от жителей Брянска, которые приехали из Европы.

На мать и сына, приехавших из Испании, завели уголовное дело. Их подозревают в массовом заражении людей. По версии следствия, они не стали соблюдать карантин после приезда. Заразили сначала своего родственника. А он присутствовал на богослужении в церкви. Многие прихожане и их близкие оказались больны коронавирусом.

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