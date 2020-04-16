В брянских лесах с 21 апреля вводят особый противопожарный режим

В брянских лесах с 21 апреля по 11 мая вводят особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор.

В это время запрещено разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев. Это же относится к сжиганию порубочных остатков и твердых коммунальных отходов.

На въездах в леса установят предупредительные плакаты, в которых укажут сроки особого противопожарного режима. К тушению леса привлекут арендаторов. В управлении лесами откроют "горячую линию". На нее круглосуточно можно будет сообщить о пожаре в лесу.

О возгораниях в лесах региона будут сообщать и сотрудники нефтепровода, которые облетают область на вертолете.

Напомним, штрафы на нарушение требований пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима увеличиваются. Гражданам грозит до 4 тысяч рублей, должностным лицам - до 30 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям - до 40 тысяч рублей, юридическим лицам - до 400 тысяч рублей.

Телефон "горячей линии" управления лесами: (4832) 66-44-45, 66-36-35.

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