2020-04-15T11:43:55+03:00
Общество

В Брянской области за сутки провели 333 исследования на коронавирус

Диагноз подтвердился у 22 человек
Марина АНТОНОВА
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Всего провели больше пяти тысяч исследований на коронавирус.Всего провели больше пяти тысяч исследований на коронавирус.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Брянской области за сутки провели 333 исследования на коронавирус. Такие данные 15 апреля опубликовали в оперативном штабе. Всего выполнили 5 тысяч 384 теста в брянских лабораториях.

За сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 22 человек. Общее число заболевших в Брянской области составляет 164 человека. 145 из них – это жители Брянска, остальные живут в районах области.

Директор департамента здравоохранения Брянской области Андрей Бардуков сообщал о возможности делать до 500 или даже до 700 тестов на коронавирус в сутки. Но он отметил, что пробы берут только у тех, кто был с тесном контакте с заболевшими. А тестировать всех подряд нет никакого смысла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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