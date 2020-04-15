В Брянской области за сутки провели 333 исследования на коронавирус. Такие данные 15 апреля опубликовали в оперативном штабе. Всего выполнили 5 тысяч 384 теста в брянских лабораториях.

За сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 22 человек. Общее число заболевших в Брянской области составляет 164 человека. 145 из них – это жители Брянска, остальные живут в районах области.

Директор департамента здравоохранения Брянской области Андрей Бардуков сообщал о возможности делать до 500 или даже до 700 тестов на коронавирус в сутки. Но он отметил, что пробы берут только у тех, кто был с тесном контакте с заболевшими. А тестировать всех подряд нет никакого смысла.

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