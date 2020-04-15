2020-04-15T11:23:53+03:00
Общество

Новые случаи заболевания коронавирусом в Брянске на 15 апреля 2020 года: 22 человека заболели за сутки

Оперштаб опубликовал информацию о новых случаях заболевания коронавирусом в Брянске на 15 апреля 2020 года
Марина АНТОНОВА
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По данным оперативного штаба на 15 апреля, выздоровели от коронавируса в Брянской области 22 человека.По данным оперативного штаба на 15 апреля, выздоровели от коронавируса в Брянской области 22 человека.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Региональный оперативный штаб опубликовал последние данные о случаях заболевания коронавирусом в Брянске и в Брянской области на 15 апреля 2020 года. За сутки диагноз подтвердился у 22 человек. Общее число заболевших составляет 164 человека.

Все новые случаи заражения – в Брянске. В городе болеют 145 человек. В районах области официально подтвердили 19 случаев коронавируса. Из них 6 – в Брянском районе, по 4 – в Дятьковском районе и Сельцо, 3 – в Погарском районе, по 1 – в Комаричском районе и городе Фокино.

По данным оперативного штаба на 15 апреля, выздоровели от коронавируса в Брянской области 22 человека. Хотя днем раньше они же сообщали от 25 пациентах, которых выписали из больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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