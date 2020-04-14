2020-04-14T17:53:10+03:00
Общество

В Брянской области от коронавируса вылечились пять детей

Ребята отправились домой в понедельник и во вторник
Марина АНТОНОВА
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В регионе у 25 заболевших тесты не показали коронавируса.В регионе у 25 заболевших тесты не показали коронавируса.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянской области от коронавируса вылечились пять детей. Четверых из них выписали из больницы в понедельник, 13 апреля. Еще один ребенок отправился домой во вторник, 14 апреля. Пришли результаты третьих анализов, они оказались отрицательными, сообщают «Брянские новости».

Кстати, оперативный штаб сообщал только об одном несовершеннолетнем, который заразился коронавирусом. О заболевшем ребенке стало известно 7 апреля.

К трем часам дня во вторник, 14 апреля, в Брянской области от коронавируса вылечились 25 человек. 13 пациентов пока только готовятся к выписке.

В регионе 142 заболевших коронавирусом. Это только официально подтвержденные случаи. Остальные должны пройти дополнительные исследования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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