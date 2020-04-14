В Брянске коронавирус обнаружили у работника моторвагонного депо

В Брянске коронавирус подхватил сотрудник моторвагонного депо. Из-за этого на карантин отправили 26 его коллег.

О случившемся узнали в Орловской области и запаниковали. В правительстве соседнего региона сообщили, что подготовили обращение в АО «Центральная ППК» об отмене железнодорожного сообщения по направлению «Орел-Брянск». По словам руководителя Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Дениса Блохина, в Брянском локомотивном депо более 85% личного состава находится на карантине.

Однако эту информацию корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" опровергли в пресс-службе МЖД. По словам представителей ведомства, 26 работников составляют не больше 5% от общей численности персонала.

Поезда по направлению Брянск-Орел продолжают курсировать. На время болезни сотрудников локомотивные бригады усилили. Все они проходят предрейсовый медицинский осмотр.

Напомним, всего на 14 апреля в Брянской области зарегистрировали 142 случая коронавирусной инфекции. Большинство зараженных из Брянска. Но диагноз Covid-19 поставили жителям Дятьковского, Брянского, Погарского и Комаричского районов, а также жителям Сельцо.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».