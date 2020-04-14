Карта распространения коронавируса в Брянской области на 14 апреля: заболевших выявили в четырех районах

В Брянской области 14 апреля появилась карта распространения коронавируса. Ее опубликовал оперштаб. На ней отобразили все случаи заражения COVID-19.

Итак, в регионе коронавирус выявили у 142 человек. Большинство болеющих - 123 человека - находятся в Брянске. Город стал очагом на карте.

В Брянском районе выявили 6 зараженных. В Сельцо -4, в Дятьковском районе -4, Погарском районе -3, Комаричском районе -1, Фокино - 1.

По словам врачей, основная группа пациентов - брянцы в возрасте от 40 до 70 лет. Самому взрослому пациенту 89.

Напомним, 13 апреля из больницы выписали 8 пациентов. Общее число выздоровевших составило 11 человек.

Фото: оперативный штаб Брянской области

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