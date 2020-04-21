Очагом распространения коронавируса в Сельцо стал местный интернат

В Брянской области стали известны подробности о вспышке коронавируса в Сельцо. О ситуации рассказал директор регионального департамента здравоохранения Андрей Бардуков. За последние сутки здесь диагноз COVID-19 подтвердился у 24 человек. Общее число заболевших в городе составило 58 человек.

— Очаг заражения появился в социальном учреждении — малокомплектном интернате для пожилых людей и людей с ограничениями по здоровью, - сказал Андрей Бардуков. - Источником заражения проживающих граждан в интернате стала одна из сотрудниц, которая не знала, что она является зараженной.

В интернате прошла дезинфекция. Контактных лиц выявили и провели тестирование.

Всех заразившихся госпитализировали в Брянскую областную больницу и Брянский госпиталь для ветеранов. Медики оказывают заболевшим необходимую помощь.

После случившегося в Брянской области закрыли на карантин все интернаты и дома престарелых. Такое решение принял оперштаб.

Сотрудники будут работать посменно, остальные отправятся на самоизоляцию. Для работников интернатов организуют постоянное проживание вне семей.

Напомним, всего в Брянской области функционирует 20 домов-интернатов. Из них 4 дома-интерната общего типа, 8 психоневрологических интернатов, 1 детский дом-интернат для умственно отсталых детей, 7 домов-интернатов малой вместимости.

Кроме того,в регионе есть 8 отделений временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

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