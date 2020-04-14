2020-04-13T22:59:02+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 14 апреля 2020 года: еще восемь человек вылечились

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Брянской области на 14 апреля 2020 года
Мария Дедкова
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Брянцев выписали домой в этот же день.Брянцев выписали домой в этот же день.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Число выздоровевших от коронавируса в Брянской области составило 11 человек. Медики получили третьи, окончательные, результаты анализов еще восьми пациентов. Пробы на COVID-19 оказались отрицательными. Брянцев выписали домой в этот же день. Однако они все равно пока будут под наблюдением медиков.

Всего же число больных коронавирусом приближается к 150. Однако брянские больницы готовы принять куда больше пациентов. В регионе перепрофилировали 16 медучреждений для больных коронавирусом. Помощь смогут оказать два корпуса Брянской областной больницы и Брянский областной госпиталь для ветеранов войн, областная детская больница, больница № 4 в Брянске, а также больницы в Клинцах, Новозыбкове, Клетне, Севске, Дятькове, Сельцо, Фокино, Жирятино, Выгоничах, Карачеве и Климово.

Пасху в этом году брянцам точно придется встречать дома. В регионе закрыли доступ к кладбищам, а теперь еще и к храмам. Такое постановление выпустила главный санитарный врач Брянской области Людмила Трапезникова. Священнослужителей попросили закрыть доступ для прихожан в церкви во время режима самоизоляции.

К слову, уже освященные куличи к Пасхе можно будет купить с 16 апреля в магазинах.

Для брянских автомобилистов ввели ограничение на въезд в Москву. Это связано с распространением коронавирусной инфекции. В столице ввели пропуска и жителей других регионов без уважительной причины стараются не пускать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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