За последние три года Брянская область потеряла 4% рабочих мест

24,6 тысячи рабочих мест – столько потеряла Брянская область за последние три года. Такие данные приводят специалисты агентства РИА-Рейтинг. Они составили рейтинг регионов по количеству рабочих мест.

Так, самая благоприятная ситуация сложилась на рынке труда Москвы и Подмосковья.В столице появилось 89 тысяч новых рабочих мест, в Московской области - 200 тысяч. На третьем месте оказался Краснодарский край. Здесь рабочих мест стало больше на 85,8 тысячи. Хуже всего в стране дела обстоят в Башкортостане - здесь количество рабочих мест сократилось на 85 тысяч.

А вот Брянская область заняла 62 место в списке. Снижение составило 4,1%. А вот за последние десять лет количество вакансий выросло всего на 3 тысячи.

Хуже результаты в Смоленской и Орловской областях. С 2017-го наши соседи потеряли 31,7 и 32,7 тысячи рабочих мест соответственно. Курская и Калужская области заняли 23 и 35 места. У первой прирост составил 1,6 тысячи. У второй наметилось падение - минус 3,8 тысячи рабочих мест. Сложную ситуацию на рынке труда связывают с негативными демографическими тенденциями и миграцией населения в крупные города.

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