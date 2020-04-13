2020-04-13T15:20:56+03:00
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Брянске на 13 апреля 2020 года составило 11 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Брянске на 13 апреля 2020 года
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Из брянской больницы выписали еще четверо вылечившихся от коронавируса брянцев.Из брянской больницы выписали еще четверо вылечившихся от коронавируса брянцев.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Число выздоровевших от коронавируса в Брянске на 15.07 13 апреля 2020 года составило 11 человек. Медики получили результаты итогового тестирования на COVID-19 еще восьми пациентов, сообщает оперативный штаб.

Все результаты оказались отрицательными. Уже сегодня пациентов выпишут из Брянской областной больницы.

Таким образом, всего 11 брянцев, перенесших коронавирус, отправили домой после полного выздоровления. По словам медиков, состояние большинства остальных пациентов удовлетворительно. Четверо пожилых пациентов переносят болезнь тяжело, их подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Напомним, к восьми часам утра 13 апреля в Брянской области зарегистрировали еще один новый случай заболевания. Общее число заболевших - 142 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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