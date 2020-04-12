Коронавирус в Брянске, последние новости 12 апреля 2020 года: четырех пациентов подключили к ИВЛ

В Брянской области продолжают регистрировать новые случаи коронавирусной инфекции. За последние сутки число заболевших превысило сотню. Наш регион занимает седьмое место по количеству заразившихся.

Большинство пациентов переносят болезнь хорошо. Однако четверо находятся в тяжелом состоянии, их подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Кладбища Брянской области закрыли для посещения. Сообщение об этом разослали через смс всем жителям региона. Контролировать доступ к кладбищам будут сотрудники полиции.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».