Число заболевших коронавирусом в Брянске на 11 апреля 2020 года достигло 123 человек
Число заболевших коронавирусом в Брянске на 8.30 11 апреля 2020 года составило 123 человека. Только за последние сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 26 пациентов.
Трех человек выписали.Они выздоровели. Состояние большинства остальных пациентов удовлетворительное, сообщает оперштаб.
Однако четыре человека переносят болезнь тяжело. Это пожилые люди, у которых есть сопутствующие заболевания. Они подключены к аппаратам ИВЛ. Их состояние медики оценивают как стабильно тяжелое.
Напомним, все 120 пациентов проходят лечение в изолированном корпусе Брянской областной больницы №1.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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