2020-04-11T09:11:36+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Брянске на 11 апреля 2020 года достигло 123 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Брянске на 11 апреля 2020 года
Мария Дедкова
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Состояние большинства пациентов удовлетворительное.Состояние большинства пациентов удовлетворительное.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Число заболевших коронавирусом в Брянске на 8.30 11 апреля 2020 года составило 123 человека. Только за последние сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 26 пациентов.

Трех человек выписали.Они выздоровели. Состояние большинства остальных пациентов удовлетворительное, сообщает оперштаб.

Однако четыре человека переносят болезнь тяжело. Это пожилые люди, у которых есть сопутствующие заболевания. Они подключены к аппаратам ИВЛ. Их состояние медики оценивают как стабильно тяжелое.

Напомним, все 120 пациентов проходят лечение в изолированном корпусе Брянской областной больницы №1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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