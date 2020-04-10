10 апреля в оперативном штабе Брянской области по распространению коронавируса рассказали о прекращении работы поликлиник. Пациентов будут принимать только в экстренных или неотложных ситуациях.

Но как же быть брянцам, которые ходили в поликлинику за рецептами на бесплатные лекарства? Рецепты на лекарства в Брянске в период самоизоляции: как оформить и как получить?

Итак, если вам понадобился льготный препарат во время самоизоляции, то нужно позвонить в регистратуру своей поликлиники или в колл-центр и заявить об этом. Информацию передадут вашему терапевту, который занимается выпиской льготных лекарств. Рецепт доставят пациенту на дом. А препараты смогут получить ваши родственники или волонтеры, которые доставят их прямо домой. Весь процесс от оформления до доставки займет около двух дней.

Напомним, общероссийский народный фронт запустил горячую линию для людей старше 60 лет, а также маломобильных граждан в связи с пандемией коронавируса. Задать свои вопросы или попросить помощи волонтеров можно по телефонам "горячей линии": 8 (800) 200-34-11 или 8(4832)32-24-06.

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