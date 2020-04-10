Обращение митрополита Брянского и Севского Александра из-за коронавируса: "Выполняйте рекомендации врачей и молитесь дома"

Митрополит Брянский и Севский Александр выступил с обращением к брянцам. Священнослужитель решил обратиться к жителям области накануне праздника Пасхи. Он призвал слушаться врачей, выполнять рекомендации властей и усиленно молиться.

- Сегодня для всех нас наступило непростое время — по всему миру распространяется коронавирусная инфекция, уносящая многие тысячи человеческих жизней. Это губительное поветрие уже перешагнуло границы нашей страны и Брянской области.

Русская Православная Церковь во все времена во время эпидемий была со своим народом, заботилась о людях духовно и телесно, пребывая в молитве и призывая к покаянию.

Во всех храмах Брянской епархии принята к исполнению специальная Инструкция, утвержденная Священным Синодом. Данные правила направлены на профилактические меры в Церкви.

Все священнослужители останутся на своем служебном посту и продолжат совершать богослужения согласно Уставу Русской Православной Церкви. Однако у каждого верующего должно быть право причаститься на дому.

Всех вас, дорогие мои, призываю строго выполнять рекомендации врачей и предписания властей, и непременно усилить домашнюю молитву, - сказал митрополит Александр.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».