Коронавирус в Брянске, последние новости на 20 апреля 2020 года: Пасха прошла без происшествий

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянске на 20 апреля 2020 года. По официальным данным, в Брянской области коронавирусом больны 321 человек. 58 уже выздоровели, один скончался. За последние сутки диагноз подтвердился у 42 человек.

В Брянске без происшествий отпраздновали Пасху. Дороги к кладбищам перегородили крупногабаритной техникой. Улицу Красноармейскую в районе кольца на «Полтиннике» в Брянске закрыли двумя троллейбусами. Общественный транспорт в городе в воскресенье почти не ходил. Да и желающих отправиться на кладбище или в храм особо не было.

В Брянской области стартовал фестиваль «Светлая седмица». В этом году он пройдет онлайн. На официальный сайтах и страницах брянских ДК в социальных сетях будут публиковать видеозаписи выступлений лучших коллективов. Жюри выберет победителей фестиваля.

Брянская области дополнительно получит 183 миллиона рублей из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом. Эти деньги пустят на переоборудование больниц и на защиту для медиков.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».