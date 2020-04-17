2020-04-17T15:58:14+03:00
Звезды

В Клинцах уничтожена огнем бывшая церковь старообрядческого монастыря

Здание до пожара находилось в аварийном состоянии
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: "Клинцы.ИНФО".Фото: "Клинцы.ИНФО".
Изменить размер текста:

В Клинцах уничтожена огнем бывшая церковь старообрядческого Николо-Пустынского монастыря. Деревянное здание располагалось на улице Горького за Зубовским кладбищем. Здание было построено в начале 20-го века.

Так здание выглядело в 2015 году. Фото: Соборы.ру.

Так здание выглядело в 2015 году. Фото: Соборы.ру.

До пожара оно находилось в аварийном состоянии. По назначению своему давно не использовалось. С 1937 года, после того, как закрыли храм, в здании располагалось общежитие. Жильцов выселили из разваливающегося дома уже в 21-м веке.

После здание планировали передать старообрядческой общине. Но ей было не под силу восстановить церковь.

По словам местных жителей, деревянное здание бывшего храма загорелось еще 11 апреля, пишет «Клинцы.ИНФО». Остатки дома тлели еще неделю.

Судя по реестру, опубликованному на сайте регионального управления по охране и сохранению культурного наследия, бывшую церковь не собирались ни охранять, ни сохранять. Этот объект не был включен в реестр памятников.

Старообрядческий Клинцовский Николо-Пустынский монастырь был основан в 1744 году, пишут на сайте «Соборы.ру». К началу 19-го века обитель достигла своего расцвета. В храме Спаса Нерукотворного, который теперь сгорел, во время Первой Мировой войны располагался госпиталь. Для этого переоборудовали несколько келий. До 37-го года храм функционировал как приходской.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Брянской области для больных коронавирусом подготовят 2,2 тысячи коек
ВТБ начинает выдачу ипотеки под 6,5%
В Комаричах за долги по зарплате будут судить директора водоканала
В Брянске ливневка на дороге по улице Советской готова на 65%
В Стародубском районе в озеро выпустили две тонны рыбы
В Стародубском районе на въездах дежурит полиция
В Брянске начали снимать асфальт на улице 22-го Съезда КПСС
Реформа - в действии!
В Брянской области назвали предприятия, где можно заказать медицинские маски
Жительница Брянска ударила ножом ревнивого возлюбленного
В Брянске на улице Фокина установили два светофора с кнопкой
Брянцев предупредили о сильном ветре 18 апреля
ВТБ Лизинг и ООО «Гленмарк Импэкс» договорились о поставке автомобилей Kia Rio
Стало известно, сколько зарабатывает спикер Брянской областной Думы Владимир Попков
Остановку в 10-м микрорайоне Брянска протаранил автомобилист на угнанной машине
ВТБ за месяц увеличил число удаленных рабочих мест в пять раз
В Брянске на Пасху сократят до минимума количество общественного транспорта
Российско-японская команда ученых создала тест, который выявляет коронавирус за 30 минут
В Брянске на проспекте Ленина автомобилистка на иномарке сбила пенсионера
Когда ситуация под контролем
Вице-спикер Брянской облдумы задекларировал почти 300 земельных участков
В Брянской области коронавирус выявили еще в двух районах
В Брянской области количество заболевших коронавирусом выросло до 228 человек
Ураганный ветер в Брянске повалил деревья
В Брянске на улице Фокина светофоры установили в самых неожиданных местах
В Брянске рассказали, на каких предприятиях освятят куличи
ВТБ Капитал стал лидером четырех международных рэнкингов