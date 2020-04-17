В Клинцах уничтожена огнем бывшая церковь старообрядческого монастыря

В Клинцах уничтожена огнем бывшая церковь старообрядческого Николо-Пустынского монастыря. Деревянное здание располагалось на улице Горького за Зубовским кладбищем. Здание было построено в начале 20-го века.

Так здание выглядело в 2015 году. Фото: Соборы.ру.

До пожара оно находилось в аварийном состоянии. По назначению своему давно не использовалось. С 1937 года, после того, как закрыли храм, в здании располагалось общежитие. Жильцов выселили из разваливающегося дома уже в 21-м веке.

После здание планировали передать старообрядческой общине. Но ей было не под силу восстановить церковь.

По словам местных жителей, деревянное здание бывшего храма загорелось еще 11 апреля, пишет «Клинцы.ИНФО». Остатки дома тлели еще неделю.

Судя по реестру, опубликованному на сайте регионального управления по охране и сохранению культурного наследия, бывшую церковь не собирались ни охранять, ни сохранять. Этот объект не был включен в реестр памятников.

Старообрядческий Клинцовский Николо-Пустынский монастырь был основан в 1744 году, пишут на сайте «Соборы.ру». К началу 19-го века обитель достигла своего расцвета. В храме Спаса Нерукотворного, который теперь сгорел, во время Первой Мировой войны располагался госпиталь. Для этого переоборудовали несколько келий. До 37-го года храм функционировал как приходской.

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