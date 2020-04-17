Как будет работать общественный транспорт на Пасху 2020 в Брянске

В Брянской области всеми способами пытаются оградить жителей от посещения на Пасху 2020 храмов и кладбищ из-за угрозы распространения коронавируса.

Как будет ходить общественный транспорт на Пасху 2020 в Брянске? "Комсомолка" приводит график работы автобусов и троллейбусов.

Итак, в субботу, 18 апреля, общественный транспорт будет курсировать с 6:00 до 18:00. Далее движение транспорта будет ограничено. Количество машин сократится на 70% от графиков выходного дня.

В воскресенье, 19 апреля, автобусы и троллейбусы будут ходить в утренние часы с 6:00 до 8:30 для подвоза горожан на работу, а также в вечерние часы, начиная с 18:00 и далее по расписанию выходного дня для доставки к дому.

В промежуток с 8.30 до 18.00 на маршрутах будет курсировать лишь дежурная машина.

- Эта мера является временной и вынужденной, чтобы предостеречь жителей города от посещения храмов и кладбищ, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, с 10 апреля до окончания режима самоизоляции запрещено посещение кладбищ. А с 13 апреля - еще и храмов.

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