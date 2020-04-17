Перенос Парада Победы в Брянске: какого числа пройдёт и почему переносят

Владимир Путин 16 апреля объявил о переносе Парада Победы в Москве и в регионах. Запланированные торжества в Брянске и в районах области также не состоятся из-за эпидемии коронавируса.

- Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, - заявил Владимир Путин. - И тогда обязательно проведем все, запланированные на 9 мая мероприятия. Сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в этом году. Будет и парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка». Обязательно будет!

Точную дату, когда можно провести Парад, президент не назвал, сообщает kp.ru. Некоторые эксперты предполагают, что это может быть 24 июня. Именно в этот день состоялся исторический Парад Победы на Красной площади в 1945 году. Еще звучит вариант - в сентябре, когда окончательно отступит эпидемия коронавируса. 3 сентября закончилась Вторая Мировая война.

Брянские власти пока не сделали официальных заявлений по этому поводу. До обращения президента губернатор Александр Богомаз говорил, что к празднованию Дня Победы можно подготовиться за неделю, в случае необходимости. В Брянске на площади Ленина установили календарь, который отсчитывает дни до 9 Мая.

- Разделяю ваши чувства, потому что выхожу в одном строю вместе с вами, - отметил президент. - Понимаю, что для нас именно 9 мая - День Победы. Эту дату невозможно перенести, мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут чествовать своим героев. Уверен, что День Победы станет в этом году объединяющим для нашего народа.

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