Дежурные группы в детских садах в Брянске: как будут работать
В Брянске стало известно, как будут в дальнейшем работать дежурные группы в детских садах. Через неделю детские сады для них поменяют, сообщают в департаменте образования и науки Брянской области.
Напомним, в Брянске открыли группы в 11 детских садах. В них принимают детей тех, кто вынужден выйти на работу в апреле, несмотря на режим самоизоляции. В одну группу в детсаду может ходить максимум 12 детей.
С 13 по 17 апреля дежурные группы будут работать:
Советский район:
1. МБДОУ №30 «Гвоздичка»
2. МБДОУ №137 «Ивушка»
3. МБДОУ №122 «Лучистый»
Бежицкий район:
4. МБДОУ №77 «Золотая рыбка»
5. МБДОУ № 151 «Маяк»
6. МБДОУ №40 «Белочка»
7. МБДОУ №89 «Дюймовочка»
Володарский район:
8. МБДОУ №112 «Лисичка»
9. МБДОУ №149 «Сказочный»
Фокинский район:
10. МБДОУ №133 «Родничок»
11. МБДОУ №130 «Деснянские звёздочки»
С 20 по 30 апреля детей можно отдать:
Советский район:
1. МБДОУ №30 «Гвоздичка»
2. МБДОУ №79 «Орлёнок»
3. МБДОУ №111 «Гнёздышко»
Бежицкий район:
4. МБДОУ №77 «Золотая рыбка»
5. МБДОУ № 151 «Маяк»
6. МБДОУ №101 «Деснянка»
7. МБДОУ №72 «Черемушка»
Володарский район:
8. МБДОУ №63 «Веснушки»
9. МБДОУ №141 «Жемчужинка»
Фокинский район:
10. МБДОУ №144 «Солнышко»
11. МБДОУ №85 «Мишутка».
По вопросам приема в дежурные группы нужно звонить заведующим детских садов.
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ИСТОЧНИК KP.RU