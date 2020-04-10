Дежурные группы в детских садах в Брянске: как будут работать

В Брянске стало известно, как будут в дальнейшем работать дежурные группы в детских садах. Через неделю детские сады для них поменяют, сообщают в департаменте образования и науки Брянской области.

Напомним, в Брянске открыли группы в 11 детских садах. В них принимают детей тех, кто вынужден выйти на работу в апреле, несмотря на режим самоизоляции. В одну группу в детсаду может ходить максимум 12 детей.

С 13 по 17 апреля дежурные группы будут работать:

Советский район:

1. МБДОУ №30 «Гвоздичка»

2. МБДОУ №137 «Ивушка»

3. МБДОУ №122 «Лучистый»

Бежицкий район:

4. МБДОУ №77 «Золотая рыбка»

5. МБДОУ № 151 «Маяк»

6. МБДОУ №40 «Белочка»

7. МБДОУ №89 «Дюймовочка»

Володарский район:

8. МБДОУ №112 «Лисичка»

9. МБДОУ №149 «Сказочный»

Фокинский район:

10. МБДОУ №133 «Родничок»

11. МБДОУ №130 «Деснянские звёздочки»

С 20 по 30 апреля детей можно отдать:

Советский район:

1. МБДОУ №30 «Гвоздичка»

2. МБДОУ №79 «Орлёнок»

3. МБДОУ №111 «Гнёздышко»

Бежицкий район:

4. МБДОУ №77 «Золотая рыбка»

5. МБДОУ № 151 «Маяк»

6. МБДОУ №101 «Деснянка»

7. МБДОУ №72 «Черемушка»

Володарский район:

8. МБДОУ №63 «Веснушки»

9. МБДОУ №141 «Жемчужинка»

Фокинский район:

10. МБДОУ №144 «Солнышко»

11. МБДОУ №85 «Мишутка».

По вопросам приема в дежурные группы нужно звонить заведующим детских садов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».