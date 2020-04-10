2020-04-10T10:12:24+03:00
Экономика

Электроснабжение более 40 логистических центров крупных торговых сетей находятся под особым контролем специалистов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

Игорь ЗАЙЦЕВ
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Фото: «Россети Центр».Фото: «Россети Центр».
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Специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в период нерабочих дней продолжают в усиленном режиме контролировать электроснабжение более 40 логистических центров крупных торговых сетей, обеспечивающих продовольствием и предметами первой необходимости жителей 20 регионов Центральной России и Приволжья.

В территориях операционной ответственности энергокомпаний работают международные и российские торговые сети (Metro, «Ашан», «Карусель», «Лента», «Магнит», «Перекресток», «Пятерочка», «Верный», «Дикси») и сети регионального уровня. Они играют важную роль в обеспечении доступности для населения в условиях осложненной эпидемологической обстановки продовольственных и иных товаров – такая задача поставлена руководством страны. Генеральный директор компании «Россети Центр» Павел Ливинский поручил энергетикам уделять особое внимание крупным транспортно-логистических центрам, через которые идут поставки продовольствия и товаров в регионы.

«Обеспечение продовольственной безопасности – приоритетнейшая задача в нынешней ситуации. От профессионализма и качества нашей работы во многом зависит функционирование предприятий, которые отвечают за жизнедеятельность регионов. Мы в полной мере понимаем всю возложенную на нас ответственность, мобилизованы и обеспечиваем качественную бесперебойное энергоснабжение этих объектов», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Напомним, по распоряжению Президента Российской Федерации Владимира Путина для профилактики распространения вирусной инфекции нерабочие дни в России продлены до конца апреля. Во всех филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» на дежурстве находятся 1388 бригад в составе 4325 человек и 1648 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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