Коронавирус в Брянске, последние новости 10 апреля 2020 года: регион на 7-м месте по числу заболевших

К 10 апрелю в Брянске и в Брянской области официально подтвердили 97 случаев заболевания коронавирусом. Последние 40 человек прибавились к этому количеству 9 апреля. Наш регион оказался на седьмом месте по заболевшим коронавирусом в стране. Перед нами только две столицы с областями, республика Коми и Краснодарский край.

В Брянске и области увеличили списки предприятий и организаций, которые будут работать до 30 апреля. Среди системообразующих - 115 предприятий. Еще 185 - тех, на кого не распространяется указ президента.

На заседании облдумы проработали меры поддержки бизнеса. Налоговые ставки для предпринимателей снизили на 50 процентов. Финансовую помощь окажут тем работодателям, которые сохранят рабочие места.

В Брянске начали масштабную санитарную обработку автобусов. Все машины продезинфицируют в пятницу, 10 апреля. Средства для дезинфекции рук и поверхностей в быту будет производить государственная аптечная сеть.

Руководители церкви, где коронавирусом заразились люди, планирует обжаловать решение суда, по которому ее закрыли на три месяца.

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