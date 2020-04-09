2020-04-09T10:26:08+03:00
Общество

Что будет работать в Брянской области с 6 по 30 апреля 2020 года: список работающих предприятий расширили

В список работающих предприятий в Брянской области добавили 64 организации
Мария Дедкова
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Однако власти расширили список работающих при самоизоляции организаций.Однако власти расширили список работающих при самоизоляции организаций.Фото: Александр ГЛУЗ
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3 апреля вышло распоряжение губернатора об утверждении списка работающих предприятий Брянской области в период самоизоляции. Все их сотрудники продолжат трудиться в период самоизоляции, с 6 по 30 апреля 2020 года.

В перечень системообразующих предприятий региона вошли 113 организаций. Это крупнейшие заводы, сельскохозяйственные предприятия, строители, транспортники и другие.

Кроме того, в области появился список организаций, на которые также не распространяется указ президента о нерабочих днях с 6 по 30 апреля 2020 года. Здесь оказалась 121 фирма.

Всем работникам выдали пропуска.По данным правительства области, на работу вышли около 130 тысяч человек.

Однако власти расширили список работающих при самоизоляции организаций. Соответствующие изменения внес в распоряжение глава региона Александр Богомаз. Теперь на работу имеют право выйти шиномонтажные мастерские, частные охранные предприятия, нотариусы, похоронные конторы и продавцы семян.

Полный перечень системообразующих предприятий можно увидеть здесь.

А новый список фирм и компаний, на которые не распространяется действие указа президента, - тут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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