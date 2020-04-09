2020-04-09T08:41:44+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Брянске на 9 апреля 2020 года составило 97 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Брянске на 9 апреля 2020 года
Мария Дедкова
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Брянцам по-прежнему запрещают выходить из дома без уважительной причины.Брянцам по-прежнему запрещают выходить из дома без уважительной причины.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Число заболевших коронавирусом в Брянске на 8.00 9 апреля 2020 года достигло 97 человек. За последние сутки подтвердились еще 40 случаев заболевания.

Как говорили ранее в оперштабе, большинство заболевших - прихожане церкви в Бежице. Они контактировали с заразившимся родственником приехавших из Испании брянцев.

Однако есть также пациенты, которые привезли коронавирус из Италии, Тайланда,ОАЭ, Испании и Санкт-Петербурга.

Все 40 человек находится в изолированном корпусе Брянской областной больницы. Их состояние удовлетворительное, сообщают в оперативном штабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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