Число заболевших коронавирусом в Брянске на 9 апреля 2020 года составило 97 человек

Число заболевших коронавирусом в Брянске на 8.00 9 апреля 2020 года достигло 97 человек. За последние сутки подтвердились еще 40 случаев заболевания.

Как говорили ранее в оперштабе, большинство заболевших - прихожане церкви в Бежице. Они контактировали с заразившимся родственником приехавших из Испании брянцев.

Однако есть также пациенты, которые привезли коронавирус из Италии, Тайланда,ОАЭ, Испании и Санкт-Петербурга.

Все 40 человек находится в изолированном корпусе Брянской областной больницы. Их состояние удовлетворительное, сообщают в оперативном штабе.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».