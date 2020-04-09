Коронавирус в Брянске, последние новости на 9 апреля 2020 года: один из заболевших в тяжелом состоянии

Один из зараженных коронавирусом в Брянске находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказал главный врач Брянской областной больницы №1. У пациента сопутствующие заболевания. Он находится на кислородотерапии.

Теперь штрафовать за нарушение режима самоизоляции в Брянской области могут и чиновники. Раньше этим правом были наделены только полицейские.Указ о новых правах для сотрудников департаментов и управлений подписал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По словам директора департамента здравоохранения Андрея Бардукова, стимулирующие выплаты к зарплате получат медики, которые работают стационаре, и медики, которые трудятся в первичном звене и в службе скорой помощи.

В больницах врачи к зарплате получат 80 тысяч рублей из федерального бюджета и 13 тысяч - из регионального. Медсестры – 50 тысяч рублей и 7 тысяч рублей соответственно. Младший медицинский персонал – 25 тысяч рублей и 5 тысяч рублей.

Для врачей скорой помощи и ФАПов федеральная надбавка составит 50 тысяч рублей, региональная - 13 тысяч. Фельдшерам и медсестрам скорой помощи дополнительно дадут 25 тысяч из федеральной казны и 7 тысяч рублей из местного бюджета.

В Брянской области наказания ждет 23-летний студент. Ему грозит штраф за фейк о коронавирусе. В конце марта парень прокомментировал пост в соцсетях, где рассказал о якобы находящемся в одной из больниц Брянска человека, зараженного новой коронавирусной инфекцией. Однако это оказалось неправдой.

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